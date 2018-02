Rajoy vol tancar ''aviat'' el capítol català per centrar-se en la recuperació de votants descontents

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

4 de febrer de 2018, 23.39 h





Sovint he experimentat VERGONYA ALIENA quan he presenciaat les manifestacions del FEIXISME FRANQUISTA, però mai he sentit tanta vergonya com quan he vist que una part de la humanitat era capaç d'elegir com líders uns IMPPRESENTABLES INCOMPPETENTS com l'Aznar i com tu, Mariano Rajoy.