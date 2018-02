La premsa alemanya denúncia la manipulació de TVE amb Catalunya

Última actualització Diumenge, 4 de febrer de 2018 20:30 h

La cadena de televisió pública d'Alemanya fa un recull dels suposats casos de censura

Redacció | Surten a la llum nous casos de censura a TVE. La radiotelevisió pública alemanya, NDR, es fa ressò i denúncia Surten a la llum nous casos de censura a TVE. La radiotelevisió pública alemanya, NDR, es fa ressò i denúncia la manipulació i la censura de la televisió pública espanyola en el tractament de notícies relacionades amb el procés independentista.

NDR recull que s'hauria denegat que un magazín de la televisió alemanya, ZAPP, pogués rodar a la sala de premsa de TVE per parlar de la cobertura del cas català. "Quan es tracta de Catalunya, no es dona permís per rodar i no es concedeix una entrevista", han assegurat des de NDR, segons informa El Nacional

Tanmateix, la cadena de televisió alemanya ha fet un recull dels suposats casos de manipulació denunciats pels mateixos treballadors de la corporació.



Segons el diari citat, han recollit el testimoni de diversos treballadors com el cas Gabriel López, membre del consell editorial, que ha criticat la "censura" i la "falta de pluralitat" a la televisió pública espanyola, en la qual "no es permetia" la presència de perfils favorables a la independència.



El president de l'òrgan de control, Alejandro Caballero, ha lamentat que són "un òrgan de propaganda del partit governant".

