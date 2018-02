El Gobierno vol incloure la defensa d'Espanya al temari de primària

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 05:00 h

El ministeri d'Educació ha elaborat el projecte que compta amb deu unitats didàctiques

Redacció | El nacionalisme espanyol arriba a extrems inhòspits. El ministeri d'Educació espanyol vol impulsar un projecte educatiu perquè els alumnes de Primària es familiaritzin amb els conceptes de defensa i seguretat nacional. Una idea molt propera al concepte d''"adoctrinament" que tant intenten atribuir a l'escola catalana.

"Coneixement de la seguretat i la defensa nacional als centres educatius" és el nom del projecte que pretén incloure el Gobierno a les escoles espanyoles. L'objectiu és que els nens es familiaritzin amb els símbols i conceptes nacionals com la bandera, l'escut, i l'himne, segons informa el diari El Comercio i com ja va avançar el directe.cat el passat mes d'octubre.

El projecte s'inclouria dins l'assignatura de "valors socials i cívics", l'alternativa a la classe de religió. El ministeri estaria pendent de negociar-ho amb les autonomies, que tenen l'última paraula.

Segons el digital, el Gobierno compta ja amb deu unitats didàctiques que van ser elaborades per tres docents. Els continguts havien de respondre a diversos objectius com el d'"identificar les característiques de la convivència democràtica i la contribució de les Forces Armades per aconseguir aquesta finalitat" o "emmarcar les missions que la Constitució defineix per les Forces Armades i com estan integrades". També el de "conèixer la figura del Rei com el cap de les Forces Armades i referent dels valors de respectabilitat i dignitat personal".

El ministeri d'Educació també voldria implementar aquest projecte als alumnes de l'ESO a través de l'assignatura "Valors ètics". Segons El Comercio, el Centre Nacional d'Innovació i Investigació Educativa hauria rebut l'encàrrec i estaria elaborant el temari.

