JuntsxCat i ERC abocats a formar govern amb el president Puigdemont

Fonts del partit de Puigdemont han afegit que "les dues forces estan en vies de restablir la confiança perduda arran de la investidura fallida" i que "els contactes continuaran en els propers dies per avançar en la línia d'investir el president Puigdemont".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal