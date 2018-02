Objectiu del Govern Espanyol: Abatre els Mossos

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 05:05 h

Policies espanyols d’incògnit van participar en l’operatiu del dia de la investidura del president Puigdemont

El Col·lectiu Guilleries, format per diferents Mossos d’Esquadra, han emès un nou comunicat en el qual assegura que la direcció del cos va permetre que la policia espanyola participes d’incògnit en l’operatiu desplegat durant la investidura frustrada del president Puigdemont i culpen el comissari Ferran López que va acceptar en el seu moment substituir el Major Trapero apartat pel 155.

El Col·lectiu Guilleries critica que el caporal de Mossos amb destinació a Tarragona denunciés el taller de Reus que s’havia negat a reparar el cotxe d’una agent de la policia espanyola.



COMUNICAT DE LES GUILLERIES



“Les Guilleries” som un col·lectiu de Mossos compromesos amb la materialització de la República catalana i que condemna la repressió d’un Estat espanyol demofòbic i autoritari que fa un ús abusiu i arbitrari de tots els mecanismes de poder al seu abast per a impedir el nostre objectiu de plenitud nacional.



Dintre del nostre Cos, defensem la llibertat ideològica de tothom, però exigim respecte a les idees i opinions dels mossos republicans i lleialtat a la nostra institució com a Policia integral, al servei de la ciutadania i garant dels seus drets fonamentals, alhora que reivindiquem treballar en un context d’absència de repressió i d’ingerències estatals.



En aquest sentit, condemnem la posició submissa i claudicant del cap il·legítim del Cos, el comissari Lopez, autoritzant la introducció de membres del CNP de paisà en un dispositiu del CME, desplegat en compliment de competències exclusives nostres, com va passar al Parlament el dimarts 30 de gener.



També deplorem l’actuació recent d’un caporal de Mossos amb destinació a Tarragona, que va presentar una denúncia per delicte d’incitació a l’odi contra el propietari d’un taller de Reus que no va voler reparar el vehicle de la seva parella, agent del CNP, indignat per les càrregues d’aquell Cos i de la GC contra ciutadans el dia 1-O.



Aquest caporal hauria de saber que el delicte de l’article 510 del Codi Penal castiga només els atacs dirigits a grups d’una minoria ètnica o religiosa o col·lectius tradicionalment discriminats. Òbviament, ni el CNP ni la GC poden tenir aquesta consideració. I si parlem d’actes generadors d’odi, un exemple paradigmàtic seria l’actuació d’aquests cossos apallissant a ciutadans pacífics l’1-O.



ELS MOSSOS D’ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS.

Les Guilleries, 4 de febrer de 2018