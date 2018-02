La República catalana provoca que la reforma federal del PSOE perdi pes

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 10:00 h

Socialistes, Ciudadanos i populars van acordar aplicar el 155 a Catalunya i van crear una comissió al Congrés per avaluar i modernitzar l'Estat autonòmic

Redacció | Per aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya el PP, PSOE i Ciudadanos van arribar a un acord. Però aquesta mesura no va ser gratuïta. Es va crear la comissió al Congrés per a avaluar i modernitzar l'Estat autonòmic.

Dit i fet. El mateix PSOE va ser qui més content estava d'aquesta comissió per tal de plantejar de manera definitiva una reforma de tipus federal que rebaixés la tensió entre els independentistes.



D'aquesta manera, pretenia que els 2 milions de catalans que donen suport ferm a la República catalana es conformessin amb un Estat federal.



Canvi d'opinió

Però després de veure el panorama polític actual, la majoria de ponents de la comissió han canviat de bàndol.



Segons explica el Crónica Global, els experts que apostaven prèviament per donar suport a una via federal ara ja no en són partidaris i creuen que seria millor una reducció de les competències de les comunitats autònomes.



És a dir, després de tot, el que havia de ser una reforma de la Constitució per virar cap a un Estat federal, perd suports i en guanya una opció molt més centralista i la que proposa reduir competència a les comunitats autònomes.

