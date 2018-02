L'exfiscal en cap de Barcelona va frenar una investigació per corrupció contra Albiol quan s'apropava el 21-D

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 11:00 h

En contra del criteri del fiscal d'urbanisme de Barcelona, que havia vist indicis d'un delicte continuat de prevaricació

Redacció| L'exfiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, va aturar -en vigílies de les eleccions del 21-D- una investigació per prevaricació contra el líder del PP català, Xavier García Albiol. Segons ha avançat en exclusiva 'eldiario.es', es tractaria d'un cas relacionat amb la concessió d'ajudes milionàries des d'una fundació participada per l'Ajuntament de Badalona (des del qual Albiol va exercir d'alcalde del 2011 al 2015) a l'equip de bàsquet 'Joventut', on ell mateix va jugar quan era més jove.



La investigació va tancar-se tot i les sospites que podrien existir irregularitats: en la mateixa resolució que -el passat 6 de novembre- l'aleshores responsable de la Fiscalia de Barcelona va signar per arxivar les diligències, reconeix la manca de controls municipals en la fiscalització i ús dels diners públics que cada any sortien de l'entitat participada per l'Ajuntament per anar a parar cap al club esportiu. Les quantitats són variades, però hi ha exercicis amb més de 500.000 euros.



Així, el cas mai arribaria als jutjats tot i que l'instructor de la investigació, el fiscal d'urbanisme de Barcelona Antoni Pelegrín, va fer arribar als seus superiors un informe instant a facilitar tots els expedients a Anticorrupció i implicar a la Fiscalia General de l'Estat (aleshores presidida per José Manuel Maza) en veure indicis d'un delicte continuat de prevaricació "que no es troba dins dels assignats a la secció de Medi Ambient i Urbanisme" i tenint en compte la condició d'aforat d'Albiol en aquell moment. Segons ha comprovat 'eldiario.es', l'informe concloïa que "s'ha pogut determinar la presumpta responsabilitat penal del senyor Xavier García Albiol, quant a la seva participació primer com a patró i des del seu nomenament com a alcalde, com a president de la fundació Badalona, Capital Europea del Bàsquet" i que el Govern de Badalona havia vulnerat durant el mandat d'Albiol diverses lleis (com la de subvencions, la de fundacions i la de contractes del sector públic) amb la concessió de les subvencions al club. Unes subvencions que titllava d'"opaques, irregulars, il·legals". D'altra banda, sostenia que la fundació va crear-se expressament per esquivar la prohibició que les administracions públiques atorguin ajudes directes als clubs esportius.

Una conclusió que no va comprar Ana María Magaldi, que va acabar mirant cap a una altra banda ignorant les opinions del fiscal que havia treballat amb els expedients durant mesos. De fet, Antoni Pelegrín va mostrar per escrit el seu desacord amb la seva superior en considerar que podria tractar-se de delictes greus, per la qual cosa ella va decidir passar per sobre seu, fer seves les diligències i arxivar-les per sempre argumentant que les irregularitats detectades debien tractar-se per la via administrativa. En el següent escalafó, la Fiscalia Superior de Catalunya va ratificar la decisió de Magaldi, jubilada des del passat gener (de fet, ja havia pres aquesta decisió quan va decidir frenar les investigacions).



La investigació neix de la denúncia d'una associació de veïns de Badalona en contra de l'operació immobiliària dissenyada entre l'Ajuntament i el Joventut (amb canvi de la normativa urbanística, una polèmica valoració de l'Institut Català del Sòl i una controvertida recalificació inclosos) per tal que el club pogués vendre un solar a Mercadona per acabar amb part del seu deute milionari. Quan la querella va arribar en mans d'Antoni Pelegrín, ell va decidir ampliar la investigació a les subvencions que se li concedien des l'any 2002, el mateix any en que es va crear la fundació en que participava el govern municipal i de la qual havia format part des del principi Xavier García Albiol.