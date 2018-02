Rajoy pretén neutralitzar a Puigdemont concedint entrevistes

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 12:00 h

El president del Gobierno ha concedit més entrevistes en 10 dies que en els darrers mesos

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El president del Gobierno, Mariano Rajoy, no és amic de les entrevistes. Però darrerament sembla que ha canviat la seva estratègia i ha decidit tirar pel dret i explicar què fa. Per què? Rajoy busca neutralitzar al president Carles Puigdemont explicant les seves intencions.

Justament després de convocar les eleccions a Catalunya el 21-D va exposar que el partit havia de comunicar més per saber què estaven fent els populars pels espanyols. I dit i fet. Ha concedit més entrevistes en 10 dies que en els darrers mesos.

Normalment, Rajoy concedeix una o dues entrevistes al trimestre en moments de màxima tensió. Però la falta de connexió entre el Gobierno i la ciutadania, i l'auge de Ciudadanos, ha posat nerviós a l'Executiu espanyol. Però després de la seva primera entrevista a Onda Cero amb Carlos Alsina, va entrar també per telèfon i sense avisar per una altra emissora radiofònica només cinc dies després. La finalitat? Explicar l'estratègia que estava seguint Moncloa per frenar a Puigdemont. Rajoy va triar la Cadena Cope per explicar la nova forma d'actuar del Gobierno.

I en menys de 24 hores, el president del Gobierno, entrava en un plató de TV. Era el de Los Desayunos de TVE i va aprofitar per ressaltar que pretenien recuperar la normalitat a Catalunya.

Notícies relacionades