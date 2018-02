De la Serna reconeix la manca de separació de poders a l'Estat espanyol

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 11:30 h

Diu el ministre de Foment espanyol que el TC “es va pronunciar en la forma que volia el govern” pel que fa a la investidura de Puigdemont

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Un “èxit polític” del Gobierno. Així ha definit la decisió del Tribunal Constitucional d’imposar mesures cautelars contra la investidura de Carles Puigdemont el ministre de Foment espanyol, Íñigo de la Serna. Potser per un descuit o potser perquè ja no hi ha cap intenció d'amagar-ho, de la Serna reconeix així la relació entre l'executiu de Rajoy i les decisions que es prenen des del poder judicial apuntant a la manca de separació de poders a l'Estat espanyol.

En una entrevista aquest matí a la Cadena Ser, el ministre ha assegurat que el govern espanyol seguirà adoptant decisions sense escoltar els seus òrgans consultius (el mateix Consell d'Estat va desautoritzar la seva decisió de recórrer contra la investidura) “sempre que sigui necessari garantir la legalitat”. I és que -per a ell- el recurs del Gobierno va evitar una “situació dramàtica” com és que “un pròfug de la justícia” hagués estat investit. Carles Puigdemont és el candidat amb més suports per presidir la Generalitat després que centenars de milers de catalans.



De la Serna no ha volgut respondre les preguntes sobre el desgast per a les institucions que tenen aquest tipus de decisions, i s’ha limitat a dir que des del punt de vista del seu executiu actuar en aquesta direcció “val la pena” perquè “sinó es podria haver comès una greu il·legalitat a Catalunya”. Segons el ministre, el fet de no haver escoltat el criteri del Consell d’Estat ha evitat que el Tribunal Constitucional adoptés una decisió “a posteriori” i sobre una investidura consumada. Mitjançant aquesta decisió, segons De la Serna, “s’ha evitat” arribar a aquests extrems, fet que el fa estar “molt orgullós” del seu govern, que “va fer el que havia de fer”.



El TC “es va pronunciar en la forma que volia el govern”.



“El TC no s’hagués pronunciat mai si el govern no hagués presentat el recurs”, i quan ho va fer –amb l’adopció de mesures cautelars, sense resoldre encara si admet a tràmit o no el recurs- “es va pronunciar en la forma que volia el govern”. “Va adoptar mesures cautelars que al final fan tenir garanties del compliment de la legalitat, i això és el que ha evitat la investidura de Puigdemont”, ha afirmat el ministre. “Si haguéssim atès qui deia que era millor esperar, en aquests moments potser ens n’estariem penedint”, ha conclòs.