Interior destina a Catalunya 300 policies més perquè s'infiltrin entre els independentistes

Caterina Barcelona Barcelona

5 de febrer de 2018, 15.56 h

Però que encara no en tenen d'infiltrats?!!!!!!! La veritat és que haurien de dimitir tots, si després de tants anys encara no tenen prou gent infiltrada, ni tan sols als mossos, que, de fet, només cal utilitzar els antics PN que es van passar als mossos. No hi havia un grup de mossos molt espanyolistes?

Noi, no puc entendre que siguin tan maldestres que fins ara no han enviat gent per a infiltrar-se....