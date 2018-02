[Vídeo] El Carnaval de Torrelles de Llobregat se'n fot dels Piolins

No hi podia faltar tampoc en aquest vaixell amb rodes el llaç groc i la decoració que lluïen els vaixells que allotjaven als policies i guàrdies civils: els dibuixos de Piolín.

Així, han construït una carrossa en forma de vaixell, simulant la residència provisional dels cossos de seguretat a Catalunya durant la seva estada al país. Dalt de la carrossa, s'han disfressat d'agents amb porres per reproduir l'actuació policial durant el referèndum del passat mes d'octubre.

COMENTARIS

#2 Àngelin Barcelona Barcelona 5 de febrer de 2018, 14.37 h Los piolines aún estaran de baja pués con tanta contusión de uñas i deditos habrán quedado una buena temporada inútiles acabados. Morro i sinverguenza que gastan en cantidades industriales.

6 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

#1 Jordi Soc IIII català II*II, soc I*I tropicà I*I, Catalunya Soc IIII català II*II, soc I*I tropicà I*I, Catalunya 5 de febrer de 2018, 14.12 h Ara només falten persones disfressades de croquetes i ja fem el dia.

6 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal