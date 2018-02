L’alcalde de Callús imputat per l’1-O carrega contra la policia espanyola per ''tergiversar-ho tot'' amb els seus informes

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 12:30 h

Avui, s'ha acollit al seu dret a no declarar

Redacció| "El dia 1 d’octubre vam presentar una denúncia pels fets que havien passat als nostres pobles i, a continuació i per revenja, la jutgessa ens acusa a nosaltres de desobediència". Són declaracions -en una entrevista a 'Vilaweb'- de l'alcalde de Callús (Bages), Joan Badia, que aquest matí s'ha negat a declarar als jutjats (amb gran suport de la ciutadania, convocada pel CDR) imputat per desobediència per defensar el seu col·legi electoral durant el referèndum. Badia denuncia que en demanar explicacions als agents va ser agredit, per la qual cosa va interposar una denuncia posterior als Mossos d'Esquadra per agressió -així com una desena més de veïns del poble-, destrosses i robatori (es van endur un ordinador portàtil).

En aquest sentit, Badia fa referència als vídeos que mostren l'actuació dels agents a Callús i assegura que "no hi ha cap desobediència"; sinó "una agressió a l’autoritat, que en aquest cas era jo, com a batlle". Sobre les seves denúncies, el batlle carrega contra la policia espanyola i acusa la Guàrdia Civil de fer un informe que "ho tergiversa tot": "la Guàrdia Civil diu que jo vaig retrocedir perquè vaig intentar d’impedir que entressin. Això no és el que es veu al vídeo. Jo tan sols vaig provar de dialogar. I diuen que vaig tirar enrere, que em vaig entrebancar i que, en caure, em vaig agafar a l’escut", explica a 'Vilaweb'.Pel que fa a la presència policial al poble durant l'1-O (es van enviar trenta-set furgonetes amb més de vuitanta efectius) Badia explica que "a Callús no s’havia vist mai tanta gent d’aquesta. Ni tan sols el dia de l’entrada de l’exèrcit franquista. Era una ocupació en tota regla". I, sobre l'actuació judicial, afegeix: "jo ho atribueixo a unes ganes de revenja, de voler escarmentar i de voler fer mal. No m’ho puc explicar si no és per això. I encara menys em puc explicar que això ho faci directament la jutgessa. Ni el fiscal ni la Guàrdia Civil no han demanat aquesta actuació judicial".