La CUP també es reunirà amb Puigdemont a Brussel·les

Després d'aquesta trobada, el líder de JxCAT ha decidit citar aquest dilluns a Brussel·les els diputats de JxCAT per avaluar les negociacions que han de continuar durant els pròxims dies.

Aquest diumenge, Carles Puigdemont i una delegació d'ERC desplaçada a la capital belga han mantingut una reunió que va acabar amb "progressos" tot i que no hi ha res tancat encara.

