L'excorresponsal de TV3 a Moscou equipara ''els processos contra els dirigents sobiranistes'' amb els de l'antiga Unió Soviètica

Rebutja que Putin pugui ser un aliat de Catalunya "en el sentit d'assumir la qüestió catalana en la seva globalitat"

Redacció| El periodista i corresponsal de TV3 a Moscou del 1987 al 2007, Llibert Ferri, ha equiparat "els processos contra els dirigents sobiranistes" amb els de l'antiga Unió Soviètica. En una entrevista a 'Nació Digital', l'ha relacionat amb la Catalunya actual pel "paper de la fiscalia, dels jutges i el tipus de jutjat": "no els van portar a un jutjat de zona, sinó a l'Audiència Nacional, hereva de l'antic Tribunal d'Ordre Púbic, que és hereu del Tribunal de Repressió del Comunisme i la Maçoneria, que és una rèplica dels jutjats especials creats a Europa durant el nazisme i sota l'ocupació estalinista a l'altre costat del continent", ha explicat.







D'altra banda, pel que fa al suport europeu a l'Estat espanyol en el conflicte amb Catalunya, ha apuntat que "quan el deute és enorme és més fàcil aguantar que quan el deute és petit". "És el que passa amb el suport al govern de Rajoy per part de la Comissió Europea, tot i la repressió. Una Comissió que prové, des dels temps de Durao Barroso, d'una gran miopia i mediocritat, i que amb Jean-Claude Juncker ja sembla una taverna. Hi ha també un altre factor: Merkel està preocupada perquè els seus bancs cobrin i que no es retorni a polítiques inflacionistes. Això forma part de l'imaginari alemany, que recorda els efectes de la inflació de finals dels anys vint", ha assegurat.



Hi ha interessos russos en el procés?



"La tensió entre Espanya i Rússia ha tingut elements contradictoris perquè Madrid estava donant avituallament a la flota russa que passava per Ceuta i Melilla (cosa que irritava l'OTAN). I de cop i volta, la situació es gira i es troben amb un Putin que sembla més Stalin en el temps de la Divisió Blava. I Madrid s'espanta, i envien tropes a Letònia, dins del contingent de l'OTAN. En fer-ho, Espanya vol cobrir tots els flancs, ja que Letònia podia haver estat un dels països a reconèixer una República catalana". Amb aquestes paraules contesta el periodista a la pregunta sobre si Russia estaria interessada a desestabilitzar Espanya.



En aquest sentit, ha apuntat que "si la UE s'esberlés, potser Moscou podria aprofitar-ho perquè [Catalunya] és una zona de la Mediterrània que li interessa molt"; però rebutja que Putin pugui ser un aliat "en el sentit d'assumir la qüestió catalana en la seva globalitat".



Crítiques a la premsa espanyola

En aquest sentit, Ferri ha posat al mateix nivell l'Audiència Nacional espanyola i la secció especial dels tribunals del règim de Vichy a França- "aliat de Hitler durant l'ocupació alemanya, que es considerava la França lliure i on teòricament hi havia separació de poders"- creada per ordres de Berlín "per perseguir els opositors".Sobre les similituds entre la política espanyola i la russa, ha assenyalat que "quan un país ha estat un imperi, en el seu imaginari es dibuixa com una missió especial en la vida dels pobles". "A l'URSS era allò de: "Proletaris de tot el món, uniu-vos!". A Espanya queda aquella frase de José Antonio [Primo de Rivera]: "Espanya és una unitat de destí en l'universal". Aquests estats, que són presons de pobles, tenen comportaments que s'assemblen",ha afirmat per afegir que "l'Estat espanyol està com l'URSS d'inicis dels vuitanta, quan el Gosplan ja començava a manipular les estadístiques i s'intentava tapar la corrupció".