L’exèrcit tornarà a tenir presència al Saló de l’Ensenyament

L'any 2016 en ple municipal de l'Ajuntament de Barcelona ja va aprovar una declaració institucional que promovia la celebració del Saló de l'Ensenyament sense la presència de l'exèrcit per afavorir espais educatius lliures d'armes. Tot i això, Colau no ha pogut evitar fins ara la presència dels militars al Saló.

La presència dels militars al Saló de l'Ensenyament ha generat polèmica els últims anys, perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han demanat que no hi fossin. Malgrat tot, l'exèrcit comptarà amb una presència i notòria durant els dies 14 al 18 de març a Fira de Montjuïc.

