[Vídeo] Ibarra assegura que l’independentisme vol una dictadura perquè ''extremenys, andalusos i gallecs treballin a les fàbriques catalanes''

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 14:30 h

L'expresident d'Extremadura s'enreda en una teoria carregada de despropòsits

11 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Rodríguez Ibarra, el qui fou president de la Junta d'Extremadura, ha tingut una aparició estel·lar al programa Espejo Público per analitzar en quin moment es troba l'independentisme.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes ibarra, psoe

Lluny de poder oferir una lectura institucional, l'expresident ha resumit que el procés republicà català es deu a l'interès de l'independentisme perquè la burgesia catalana "supremacista i racista" per acabar amb la democràcia: "El que busquen és una dictadura, perquè els hi va de luxe. Volen fàbriques perquè extremenys, andalusos i gallecs hi treballin".