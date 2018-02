Un ex-lletrat del TC adverteix que l'independentisme ha deixat ''molt malparada'' la democràcia espanyola

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 15:30 h

Critica que l'Estat i el sistema judicial alimentin la idea que "tot s'hi val per aturar l'independentisme"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



M.B| "El moviment independentista català està posant a prova la solidesa del sistema democràtic espanyol. I, per ara, la nostra democràcia està quedant molt malparada". Així comença l'article de l'ex-lletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, a 'eldiario.es' aquest cap de setmana. Des de la seva posició de no independentista, Urías s'ha mostrat molt crític amb el sistema judicial espanyol com a defensor de "la vigència del sistema democràtic de llibertats".



Sobre els presos polítics, es mostra indignat pel fet que es privi de llibertat els dirigents independentistes "exclusivament per la seva ideologia". "Vam començar a sospitar-ho quan l'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a presó de tots els consellers cessats del govern català menys de l'únic que s'havia desmarcat políticament de la declaració d'independència [Santi Vola]. Vam tenir més indicis quan a la presidenta del parlament català i d'altres, el Tribunal Suprem els va exigir una declaració sobre que no compartien les idees independentistes unilaterals per deixar-los sortir de presó. Però si algú tenia algun dubte, la interlocutòria que acaba de dictar el Tribunal Suprem sobre la llibertat de l'ex-conseller Forn les dissipa totes", escriu en referir-se al fet que se li negui sortir de la presó perquè continua essent independentista. "Allò que manté a Forn a la presó, segons declara expressament el Tribunal Suprem, és la seva ideologia. Si això no és un pres de consciència, se li sembla moltíssim", conclou Urías.



Per a Urías, tot això situa a Espanya al nivell "dels països que reprimeixen les idees" i lamenta la idea de l'Estat espanyol i els jutges que "tot s'hi val per aturar l'independentisme". "Els dirigents independentistes aparentment ja no tenen el gaudi dels seus drets fonamentals", sentencia per afegir que "davant el sobiranisme el poder de l'Estat s'exerceix pràcticament sense límits jurídics". I afegeix: "com no parem això el que està en joc no és el territori espanyol, sinó la democràcia mateixa".

Notícies relacionades

En aquest sentit, Urías defineix els darrers esdeveniments del procés -una aplicació del 155 "manifestament inconstitucional que acaba amb el concepte mateix d'autonomia", la "perdua de neutralitat dels jutges", el TC "dictant resolucions que no pot dictar guiat per l'afany d'evitar determinades conseqüències polítiques"- com "una sèrie de disbarats constitucionals que només poden explicar-se si el que s'està defensant no és la Constitució i la democràcia sinó tan sols la unitat d'Espanya".