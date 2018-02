Demanen la dimissió de Tardà i l'acusen de convertir-se en un ''destorb'' pel procés

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 13:45 h

Reagrupament, formació associada al PDeCAT, diu que intenta "afeblir" la figura de Carles Puigdemont

Redacció/ACN| Toc d'atenció al portaveu d'ERC al Congrés espanyol, Joan Tardà, per part de la formació associada al PDeCAT 'Reagrupament'; que ha demanat aquest dilluns la seva dimissió. L'acusen d'"haver-se convertit en un destorb per al correcte desenvolupament del procés" i intentar "afeblir" la figura de Carles Puigdemont; cosa que consideren "intolerable".





Joan Tardà, en una imatge d'arxiu © Tània Tàpia Comparteix Tweet

En un comunicat, Reagrupament afirma que "acatar i intentar negociar amb l’estat espanyol no serveix de res" i ha rebutjat una investidura simbòlica. "L'única solució és investir el president i el Govern legítim i implementar la República", afirma. La junta directiva de Reagrupament, presidida per Josep Sort, considera "aberrant" l'ajornament del ple d'investidura de Puigdemont, Roger Torrent, i també ha criticat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per no voler una investidura que tingui conseqüències penals.

La setmana passada Tardà va dir que Puigdemont "és important" però "ningú és imprescindible" i, anteriorment, també va suggerir "sacrificar" Puigdemont per tenir Govern.

"L'estat espanyol continuarà aplicant la seva política de mà dura fent servir els tribunals al seu servei i esclafant-nos a cada pas que fem", ha etzibat Reagrupament, que considera "il·lús pensar que el govern espanyol deixi fer una investidura amb garanties, sense amenaces i alliberant els presos polítics".

La formació reitera que "acatar i tornar a un govern autonomista és el final del procés" i ha insistit que no volen "presidències simbòliques". "Volem el que ha votat la gent. Un president que faci efectiu el mandat popular i que faci el desplegament de la nostra República", subratlla. "Qualsevol persona que no vulgui que Carles Puigdemont sigui el president, està obeint la dictadura del 155 i, per tant, fent el joc a l’estat espanyol", ha conclòs.



ERC defensa Tardà



Al seu torn, el portaveu d’Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha titllat de “vergonyosa” la demanda de dimissió de Reagrupament per a Joan Tardà. “Ningú pot posar en dubte el compromís, l’honestedat i la fermesa en les seves conviccions d’algú com Joan Tardà. No trobareu ningú que hagi fet tant i durant tants anys per la llibertat d’aquest país”, ha reblat.