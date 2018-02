Detingut per presumpta doble violació un assessor que va col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona

Tariq Ramadan, de 55 anys, nega tots els fets. La justícia, però, li imputa dos delictes: haver violat una antiga seguidora seva l'any 2009 a París i una altra dona, discapacitada, tres anys més tard en un hotel de Lió, a l'est de França.

La Fiscalia va obrir l'octubre passat una investigació preliminar durant la qual van interrogar empleats dels hotels i van registrar dos domicilis a França de Ramadan, un prop de la frontera amb Suïssa i un altre a Saint Denis, a la perifèria nord de París.Ramadan va ser una de les persones escollides per a l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar un pla per lluitar contra la Islamofòbia i enfortir la cohesió social a la ciutat comtal. Després d'una fase de diagnòstic, el consistori d'Ada Colau va endegar un procés de consulta amb grups de discussió composats per entitats de defensa de drets i de lluita contra el racisme i la discriminació; comunitats musulmanes i posant l’èmfasi, també,i els col·lectius més joves. Entre els assessors hi havia una quinzena d’experts, com Santiago Alba Rico,, Jordi Moreras o Saloua El Gharbi.