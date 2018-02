El TC admet a tràmit els recursos de Sànchez i Cuixart contra el seu ingrés a presó

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 16:15 h

Els magistrats obren una peça separada sobre Sànchez

Redacció | La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit –fet que no implica un posicionament de fons- els recurs que el número dos del grup parlamentaris de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, van presentar contra la decisió de l’Audiència Nacional d’empresonar-los de manera cautelar.

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, en el moment de la seva arribada a l'Audiència Nacional per declarar per sedició

La Sala ha acordat obrir una peça separada per analitzar la petició de Sànchez de suspendre cautelarment l’ordre d’ingrés a la presó per poder participar a la campanya electoral. Els magistrats han resolt sobre l’admissió a tràmit dos mesos després de la interposició del recurs, que va tenir lloc a finals de novembre, i que es dirigia contra les actuacions de la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela, tot i que ara la causa ja es troba al Tribunal Suprem i la campanya electoral ha acabat.



En dos escrits que ha fet públics aquest dilluns, els magistrats admeten a tràmit els recursos adduint que hi aprecien raons “d’especial transcendència constitucionals”. Segons el TC, els recurs plantegen “un problema que afecta una faceta d’un dret fonamental sobre el que no hi ha doctrina en aquest tribunal”. Per aquest motiu demanen a l’Audiència Nacional que avisi les parts en el procés que disposen d’un termini de deu dies per personar-se al recurs.

En el cas de Sànchez –l’únic que havia demanat una mesura cautelar- el TC acorda obrir “la corresponent peça separada de suspensió" per decidir si atén a la seva petició perquè s’aixequi la presó provisional. Sànchez havia demanat aquesta suspensió per poder participar a la campanya electoral, tot i que la decisió es podria estendre a les seves actuacions com a diputat electe al Parlament de Catalunya.



La peça separada de Sànchez

Sànchez va presentar el recurs el 22 de novembre per vulneració de drets fonamentals i manca de garanties processals. Els escrits que Sànchez i Cuixart van presentar al Tribunal Constitucional és un primer pas necessari per poder acudir al tribunal Europeu de Drets Humans en cas que l'empara no prosperi. La defensa de Sànchez també havia reclamat al TC que, fins que no es resolgui el recurs, deixi en suspens l'ordre de presó per poder participar en la campanya electoral "en condicions d'igualtat" amb els altres candidats.

El recurs d'empara interposat al TC es basa en tres motius. El primer, la vulneració de dret al jutge ordinari després que l'Audiència Nacional hagués assumit la seva competència en una "clara vulneració de la normativa processal i en contradicció amb la seva acta prèvia del 2008". El segon és la vulneració de garanties processals pel fet que la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela justifiqués la presó de l'expresident de l'ANC per motius "no esgrimits" per la Fiscalia. El tercer motiu és la vulneració del dret a la llibertat perquè Lamela no va justificar "mínimament" per quines raons entenia que existia un risc de fuga.

El fet que el Tribunal Constitucional hagi tardat més de dos mesos en resoldre sobre si admet a tràmit o no el recurs resta possibilitats a la defensa, que apuntava en aquest escrit a l’Audiència Nacional, quan la causa ja es troba a mans del Tribunal Suprem.

