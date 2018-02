Els efectes negatius de 'socialitzar' el logo de la Generalitat Valenciana

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 19:00 h

L'escut amb la senyera perd una barra vermella

Gerard Sesé @gerardsese | El disseny gràfic és tot un món. Els seus experts en coneixen bé algunes premisses i unes normes bàsiques per a no cometre errors de principiants. Però sembla ser que l'empresa encarregada de renovar el logotip de la Generalitat Valenciana no ha tingut en compte els efectes negatius de passar la icona en negatiu: la senyera perd una barra vermella.

Passar un logo a negatiu, és a dir, una translació del disseny a color blanc, per a totes aquelles ocasions en què el fons on s'apliqui sigui fosc o negre, no sempre funciona. La Generalitat Valenciana acaba de renovar el seu logo on es veu l’escut, l’elm i el drac alat. Usant els colors exactes del PSOE (vermell i blanc) i també amb una nova tipografia semblant, una de les versions del logo s'ha passat a negatiu. El problema és que en fer-ho, el vermell passa a ser el fons i, per tant, a l'escut, hi desapareix la senyera ja que perd una de les quatre barres. És així per l'efecte que produeix el negatiu. Segons diferents dissenyadors gràfics consultats per directe!cat, aquest és un error comú en el món del disseny gràfic i que titllen com una pífia de principiant."No sempre funciona bé el canvi automàtic a negatiu", expliquen. Si bé consideren que "tot logo ha de disposar d'una versió negativa", en moltíssims casos, la versió negativa és directament una versió invertida del logotip, és a dir, exactament el mateix disseny però acolorit de blanc. "Però altres vegades, això no és suficient. Hi ha logos complexos que requereixen una translació més meditada" ja que poden distorsionar l'original. És el cas de l'escut que, com es pot comprovar, passa de 4 barres vermelles a només 3.