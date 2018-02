[Vídeo] Espanya ja coneix les mancances de Colau de la mà d'Alfred Bosch

Última actualització Dilluns, 5 de febrer de 2018 20:00 h

Exporta el seu contundent discurs d'oposició als comuns a La Sexta

Gerard Sesé @gerardsese | La gestió d'Ada Colau i els comuns ha deixat de ser intocable a Catalunya i, ara, també a Espanya de la mà del líder d'Esquerra Republicana de Barcelona, Alfred Bosch. El republicà ha seguit fent de cap de l'oposició municipal sense complexos aquest cop a La Sexta televisió.

Alfred Bosch ha explicat a tota Espanya com Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, "ha fracassat" al capdavant de l'ajuntament de Barcelona. De fet, ha arribat a dir que "l'alcaldessa té una falta de projecte per a la ciutat" i que va entrar a governar amb promeses per a millorar la situació de l'habitatge i no ho ha aconseguit. També ha recordat que "Colau no assumeix les seves responsabilitats: li ha faltat culpar al gat".

Malgrat les constants interrupcions dels tertulians, Bosch ha recordat que tant els republicans com el PDeCAT li van oferir mà estesa amb una abstenció per aprovar els pressupostos per "ni així va ser capaç de trobar els 4 que li faltaven".





.@AlfredBosch a @SextaNocheTV: 'Colau no asume sus responsabilidades, y la culpa es de todos. La alcaldesa es incapaz de garantizar la estabilidad de la ciudad' pic.twitter.com/rOoiMGlGBv — ERC Barcelona (@ERCbcn) 5 de febrer de 2018

