Maria Sirvent: «Els acords per la investidura no seran vàlids si es presenta un ple i un candidat fets a mida pel TC»

La CUP-CC considera que el retorn a la «normalitat autonòmica» significa perllongar indefinidament els efectes dels articles 155 i 135 de la constitució espanyola. Per això la CUP-CC demana tant a JxCat com a ERC honestedat, claredat i sinceritat en relació a si la seva acció política anirà encarada a la desobediència. a impulsar el Procés Constituent i avançar en polítiques socials o si seguiran posposant aquestes qüestions a una pugna partidista, relacionada amb noms i quotes de partits.

