L'esperpèntica i real història d'un ''español muy español'' que va penjar l'estanquera del revés

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 05:00 h

La Guardia Urbana li retira les banderes perquè podria ser "un insult"

Gerard Sesé @gerardsese | A vegades, al món, la realitat supera la ficció. Però a Espanya és més freqüent. Especialment quan els protagonistes de la història es defineixen com "espanyols molt espanyols" però no saben ni com és la seva bandera. Aquest cas ha passat a Calvià, a Mallorca i, per mentida que sembli, és verídica.

Tal com narra ultimahora.es, el president d'un edifici de Santa Ponça, Adolfo Rueda, va col·locar tres banderes espanyoles al seu bloc d'habitatges per a "deixar clar que som molt patriotes" en contraposició al procés català. Dijous passat, però, la Policia Local de Calvià va entrar a la finca i li va retirar dues de les estanqueres perquè estaven del revés i, per tant, quedava l'escut de cap per avall.

Adolfo s'explicava: "va ser un error, lògicament, però estic molt molest que entressin així i que, sobretot, dubtessin de la meva espanyolitat". Per acabar-ho d'adobar, el patriota espanyol ha denunciat a la urbana davant la Guàrdia Civil.

L'embolic va començar dijous a un quart de tres de la tarda quan els policies es van presentar a casa de l'Adolfo. L'home, de 56 anys, va demanar explicacions als agents: "un d'ells em va dir que m'acabaven de treure dues de les tres banderes espanyoles del terrat perquè l'escut estava de cap per avall i semblava un insult". L'home va al·legar que no se n'havia adonat i que, fins i tot, potser algun independentista les havia girat "algun independentista potser, per fotre. No ho sé".

Però la història no acaba aquí, I'Adolfo no s'ho va pensar dues vegades i després de la visita de la urbana es va presentar a la caserna de la Guardia Civil: "les meves banderes espanyoles no les toca ningú!. Mira que dubtar de mi, amb tant espanyol que sóc" i va denunciar a la Urbana.

