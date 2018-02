Revista Mirall obre delegació al País Valencià un mes després d'aterrar a Madrid

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 05:00 h

La capçalera politicocultural enceta una nova etapa per cobrir l'anàlisi politicocultural dels països catalans

0 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Revista Mirall, la capçalera que promociona noves veus del món cultural i periodístic de Catalunya amplia la seva cobertura inaugurant oficialment la seva delegació al País Valencià.

Revista Mirall a Madrid i a Valènia Comparteix Tweet

URL curta



Un mes després d'inaugurar la delegació a Madrid, Mirall expandeix el seu projecte des de València amb un equip de cinc persones que cobriran l'anàlisi politicocultural, i fins i tot esportiva, de l'actualitat valenciana.

Segons el director i fundador del mitjà, Joan Solé, la inauguració d'aquesta segona delegació és una aposta molt clara per consolidar el projecte: "Mirall creix i s'estableix d'acord amb els suports que rep, obrir també a València ens fa veure que de mica en mica anem arribant a nous espais". En aquest sentit, Solé considera que l'expansió del projecte rau en el fet que la crisi ha "educat" els joves en trobar vies alternatives a l'econòmica per encetar noves iniciatives: "som un grup de joves que davant un problema busca una solució, quan érem a l'atur marxàvem per aprendre idiomes, quan tornàvem i seguíem sense feina ens associàvem per encetar noves iniciatives. Mirall no és més que un exemple d'aquest esperit emprenedor".

Sota el nom de M&VAL, la revista associada amb el directe!cat enceta així aquesta nova etapa a València. El delegat de Mirall a València, Jordi Sarrión, assegura que des de la nova delegació de Revista Mirall al País Valencià "s'ha configurat un equip que té molt present l'esperit Mirall": "Volem tornar a fer del periodisme una eina al servei de la ciutadania, i tornar-li el valor que se li ha arrevatat. Tanmateix, creiem que el País Valencià viu un temps important perquè els i les joves ens impliquem per a canviar la realitat cultural i lingüística de la nostra terra".

Un projecte en creixement

Revista Mirall es troba en un moment de creixement, amb una mitjana de 18.000 visites úniques mensuals, ha aconseguit estructurar la seva audiència en un perfil de gent de 18 a 35 interessada en la crítica cultural i l'anàlisi política.

Fora del món digital, l'Espai AnGram, redacció compartida amb el directe!cat, ha vist créixer la seva activitat d'exposició de joves del món cultural sense recursos, presentant més de 20 artistes catalans i internacionals només la temporada anterior.

Notícies relacionades