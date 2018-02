Canviar la llei de presiència: JxCAT estudia diferents canvis per desbloquejar la investidura

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU ¿ QUI PAGARA EL LLOGUER DE LA CASA = MANSION QUE A ALQUILADO PUIGDEMONT A WATERLOO ? EN DINERS PÚBLICS .. VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES

6 de febrer de 2018, 12.10 h

FORA PUIGDEMONT = FORA EL 155 ,, És aixis de Facil de entendra PUIGDEMONT A DE FER UN PAS AL COSTAT LI AGRADI O NO ..



ARTUR MAS I ALTRES CONSELLERS Ban FER EL PAS AL COSTAT Ban entregar la seva ACTA BAN DIMITIR





¿ PER QUÈ NO U TE QUE FER PUIGDEMONT ? Que DIMITEIXI TAMBE PER DUBTAR DEL PROCÉS



EL VA FER DIMITIR A ALTRES POLITICS PER DUBTAR DEL PROCÉS , Ara el no u fa COVARD FALS HIPOCRITA