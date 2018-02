El Suprem vol reactivar l'euroordre a Puigdemont en dos mesos

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 12:00 h

La intenció és que el judici es pugui celebrar a la tardor

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que investiga els fets de l'1-O i la posterior declaració de la República catalana ho intentarà tot per no tancar la causa sense Carles Puigdemont.

Segons els terminis amb què juga el tribunal, la conclusió del sumari es produirà al maig o al juny, de manera que el judici es pugui celebrar a la tardor.

Però una mica abans, al mes de març, l'instructor de la Sala Penal té previst dictar l'auto de processament, una transcendental resolució en la qual es formalitzaran les imputacions contra tots els investigadors en els quals s'hagi trobat indicis relacionals de criminalitat. Així ho assenyala aquest dimarts El Español.

I entre aquests, hi haurà Carles Puigdemont, exiliat a Bèlgica des del 29 d'octubre. Llarena pretén doncs reactivar l'euroordre de la qual va haver de prescindir el passat 5 de desembre per a no córrer el risc que les autoritats belgues s'atinguessin a la possibilitat de jutjar a l'expresident català pels delictes que acumula, segons la justícia espanyola.

Fet que, des del punt de vista del jutge, hauria provocat cerca desigualtat entre els investigats que es troben a Brussel·les i els empresonats, que van decidir posar-se a disposició del tribunal.

Notícies relacionades