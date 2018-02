Jordi Sànchez evita especular sobre la possibilitat de substituir a Puigdemont

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 10:30 h

Demana no "precipitar-se" en buscar un candidat alternatiu

Redacció| "Fins on sé el president Puigdemont continua sent el candidat a ser investit per la majoria independentista [...] És moment per a la política, no per especular". Així respon -per escrit, des de Soto del Real- el fins ara líder de l’ANC i president del grup parlamentari de JxCat a les veus que l'assenyalen com a pla B a Carles Puigdemont si ell no pot ser investit com a president.

que Puigdemont pugui presidir "un Govern normalitzat i treballant des de la plaça Sant Jaume". "Estic segur que es trobarà la solució. I no veig cap motiu per a unes noves eleccions. No sé que resoldrien", afirma.

En una entrevista a el diari 'ARA', Sànchez demana no "precipitar-se" en buscar un candidat alternatiu, ja que no creu "impossible"I és que, per a ell, les eleccions del 21-D són "la confirmació que la maduresa de l’independentisme és molt gran". "També demostra que el Govern no va manipular ni enganyar amb els resultats de l’1-O", afegeix per instar "el futur Govern, amb Puigdemont com a president" a "fer molta política i bones polítiques de fons i valors del que ens identifiquem com a República".Sobre les possibilitats de sortir de la presó, després de la seva declaració al Tribunal Suprem i a l’espera que el jutge Llarena decideixi sobre la seva llibertat, Sànchez siu estar "preparat per entomar la continuïtat a la presó".