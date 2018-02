Per què Ciudadanos és una amenaça pel PP en quatre punts

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 11:00 h

Els resultats del CIS confirmen la progressió del partit taronja, que ja s'havia anunciat amb sondejos

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Els resultats del CIS confirmen la progressió de Ciudadanos, una progressió que ja s'havia anunciat a través de sondejos. L'enquesta però no destaca un enfonsament massiu de PP i PSOE i tampoc de Podemos, després de gestió dels fets de l'1-O i del 27-O. De fet, fins i tot puja mig punt respecte el baròmetre d'octubre.

Una cosa és clara. El PP tornaria a guanyar les eleccions espanyoles si se celebressin ara amb un 26,3% dels vots. El PSOE quedaria com a segona força amb un 23,1% i Ciudadanos, molt ajustat, com a tercera amb un 20,7%, seguit també del 19% de Podemos. Malgrat deixar clar que el PP guanyaria de nou unes eleccions generals, cal destacar la pujada del partit d'Albert Rivera i la tendència a la baixa dels populars.

Intenció directa de vot

La formació taronja avança al PP en intenció directa de vot. Rivera obtindria així el 15,7% dels vots en intenció directa mentre que Rajoy es quedaria amb el 15,5%. El PSOE però, en intenció directa de vot, se situa per davant de tots dos amb un 15,9%.

Tot i això, cal ressaltar que el PP ha perdut cinc punts d'intenció directa de vot en un any (20,7%). Ciudadanos ha multiplicat per dos les seves expectatives. Fa un any, la seva intenció directa de vot era del 8%, recorda El Español.

La ideologia de Cs

Ciudadanos és un partit que es percep de centredreta. Un partit que es defineix a si mateix com a liberal, progressista i que li està permetent disputar-se l'electoral amb el PP.



Una tendència similar es pot trobar amb UPyD, però cal remarcar que el partit de Rosa Díez, mai no va fer aquest gir cap al centre.

La poca confiança en Rajoy

La gestió de la proclamació de la República catalana ha passat factura a Mariano Rajoy. Sense anar més lluny, el 78,2% dels espanyols té poca o cap confiança en el president del Gobierno. El 87,1% considera que la gestió que està fent l'Executiu espanyol és dolenta, molt dolenta o regular.

I per acabar, els espanyols suspenen a tots els ministres. La més ben valorada és Soraya Sáenz de Santamaría, però obté només un 3,58.

Revertir la situació

Des de 26-J, la formació l'Albert Rivera veia com les dades del CIS li retallaven en intenció de vots que s'emportava Rajoy. Però la crisi política de Múrcia, que va comportar la dimissió del president del PP, Pedro Antonio Sánchez, va significar un gir important per a Ciudadanos.

Així, des de l'abril del 2017, el partit taronja ha anat esgarrapant en intenció de vots, i la corba de creixement s'ha accentuat, sobretot en els últims sondejos, coincidint amb la proclamació de la República i amb la victòria electoral d'Inés Arrimadas el 21-D.

Notícies relacionades