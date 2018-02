Jordi Cañas afronta el judici per frau fiscal que el podria condemnar a més de dos anys de presó

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 12:30 h

L'exdiputat de C's està acusat d'ajudar el seu excunyat a defraudar 429.203 euros a Hisenda

Redacció| Ja fa quatre anys que el que havia de ser el flagell de la corrupció al Parlament per 'Ciudadanos', Jordi Cañas, va haver de dimitir després de ser imputat per un cas de frau fiscal que -aquesta setmana- arriba als jutjats. L'Agència Tributària demana per a ell més de dos anys de presó per un delicte contra la hisenda pública.

Per què la Fiscalia demana arxivar la causa?



Jordi Cañas va entrar al Parlament català al mateix temps que 'Ciudadanos' (el 2010) com a home de confiança d'Albert Rivera i va repetir el 2012, any que va exercir de portaveu fins que -al 2014- va haver de dimitir. El partit, amb tot, no va apartar-lo i va enviar-lo com a assessor al Parlament Europeu, tasca que encara desenvolupa.



Entremig de la seva carrera política, el 2011, la Fiscalia va presentar una querella per frau fiscal contra ell (després que l'Agència Tributària li traslladés el cas) però poc després va demanar arxivar la causa per no estar "acreditada la seva intervenció en els fets delictius" i assegurant que la factura no va servir per evitar pagar impostos. La causa va arribar a arxivar-se i, de fet, la Fiscalia ha mantingut la seva postura fins a dia d'avui.



L'Advocacia de l'Estat -que representa Hisenda- sempre s'ha mostrat en desacord amb arxivar la causa i manté l'acusació de cara al judici. Va ser precisament qui va aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cridés a declarar Cañas com a imputat.

Concretament, l'Advocacia de l'Estat l'acusa d'emetre una factura falsa (és a dir, que no correspondria a cap servei) per ajudar a que l'entramat societari que administrava el que aleshores era el seu cunyat -Grup Corbelia- defraudés 429.203 euros a Hisenda en l'impost de societats de 2005. En aquell moment, Cañas era administrador de Servei Immobiliari SL; des d'on va emetre la factura de 100.050 euros a una companyia de Corbelia.