Una associació de jutges d'arreu de l'Estat evidencia les ''ingerències polítiques'' del Gobierno al TC i el Suprem

Jutges per a la Democràcia recorda al comunicat que l'Estat espanyol apareix en tercera posició al rànquing de la Comissió Europea pel que fa a la percepció dels ciutadans de la independència de la justícia. Dels 28 països de la UE, només Bulgària i Eslovàquia estan pitjor.

Els magistrats també apunten en el seu escrit a informacions periodístiques que asseguren que membres del Gobierno -inclós Mariano Rajoy- haurien contactat amb magistrats del Tribunal Constitucional per "influir en el sentit de la resolució del TC" pel que fa a la investidura de Carles Puigdemont. "Aquests contactes són inadmissibles en un estat de dret i no tenen cap més objectiu que intentar influir en el sentit de la resolució que ha de dictar l'alt tribunal", diuen.

"Novament, les inopinades declaracions del ministre de Justícia en relació amb la investigació que se segueix al Tribunal Suprem, l'anomenat 'procés', són poc respectuoses amb la separació de poders i la independència judicial. El Sr. Catalá pronostica amb tota seguretat el futur processal dels investigats i anticipa sense cap rubor les dates i el contingut de les resolucions judicials, fins al punt d'afirmar que la sentència es dictaria abans del mes de desembre d'aquest any", escriuen.

Es tracta d'una denuncia -especialment- al ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, que dijous passat va avançar la intenció del Suprem d'inhabilitar Carles Puigdemont, els diputats presos i els exiliats abans de jutjar-los. 'Jutges per la Democràcia' considera que aquestes "desafortunades" declaracions posen en dubte la separació de poders a l'Estat espanyol.

