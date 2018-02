Correa apunta que la justícia encara no hauria investigat “tots” els responsables de la Gürtel

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 13:00 h

Fa uns dies, noves informacions vinculaven María Dolores de Cospedal amb la trama

3 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Al PP li creixen els nans. Si fa pocs dies sortia una informació que vinculava la ministra de Defensa espanyola i secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, amb les clavegueres d'Interior i la Gürtel; ara, el cap d'aquesta trama ha apuntat a la possibilitat que la justícia no hagi assegut a la bancada dels acusats “tots” els responsables del finançament presumptament il·legal de les campanyes dels populars.

Notícies relacionades

Francisco Correa, que ha comparegut aquest dimarts per videoconferència (es troba a la presó pel cas de corrupció Fitur) a la Comissió del Congrés que investiga el finançament irregular del PP, ha insistit que va ser la formació qui deia a la seva empresa com havia de facturar les tasques que aquesta feia “honradament”.“Ens diuen ‘si voleu cobrar heu de facturar als empresaris”, explica. Correa ha començat la seva compareixença responent amb monosíl·labs les preguntes dels diputats, però mica en mica ha anat entrant en matèria. Segons ha apuntat, el seu ànim és col·laborar amb la comissió sense afectar negativament la seva defensa. Per això ha recordat que tan ell com una desena d’empresaris van admetre durant el judici que pagaven a Orange Market les feines que aquesta empresa feia per a les campanyes del PP al País Valencià.