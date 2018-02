Andrea Levy admet a Twitter que fa boicot a TV3

¿Qué por qué me he negado a ser entrevistada en este programa de TV3 y lo voy a seguir haciendo, por mucho que me insista su director? Pues verán, si quieren su cuota de pluralismo hagan un programa en el que a los entrevistados no indepes no se les haga linchamientos. He dicho. https://t.co/G9X3zJdCe4