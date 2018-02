Una diputada del PDeCAT sospita que el CNI podria haver seguit la reunió de JxCat a Brussel·les

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

6 de febrer de 2018, 19.16 h





No patiu, aquests del CNI, a tot arreu on actuen foten el ridicul, estan atrassats en espionatge.

Avui encara es pregunten com van arribar les "urnes" als col.legis electorals.

Son tipus "Mortadelo y Filemon", agencia de informacion.







JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS JUAS