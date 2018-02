L'unionisme es mofa de la investidura simbòlica de Puigdemont

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 15:30 h

Ciudadanos, socialistes i populars coincideixen en titllar-la de "ridícula" i de "disbarat"

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Els partits unionistes coincideixen en diverses coses. Aquest dimarts però, ha quedat clar que també coincideixen en el fet que la investidura simbòlica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya és "ridícula" i un "disbarat".

Es refereixen, és clar, a l'última proposta que ha plantejat l'independentisme de la mà de JxCAT i ERC en la qual es reformaria la llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern per crear un Consell de la República presidit per Puigdemont però des de Brussel·les.

"Forma part de la performance del senyor Puigdemont", ha recalcat el portaveu de Ciudadanos al Parlament, Fernando de Parámo. "Pretén ser un president simbòlic, però el que no és simbòlic és el 3%, la corrupció de Puigdemont i el seu partit, les llistes d'espera i els barracons, i que els diputats del partit que ha guanyat les eleccions hagin de sortir escortats del Parlament", ha reblat.



"Nou xou"

De Páramo ha explicat que des de Ciudadanos no han estudiat encara si tindrien marge per a recórrer aquest "nou xou" de l'independenisme. "Algú dels seus li pot dir al senyor Puigdemont que no serà president de la Generalitat?", ha qüestionat.

Per altra banda, des dels socialistes, Eva Granados, la portaveu del grup parlamentari del PSC, s'ha oposat a canviar la llei de la Presidència. Des del faristol del Parlament ha sentenciat que "el Palau de la Generalitat està a Sant Jaume i no a Waterloo", en referència a la ciutat belga.

"Qualsevol experiment, que el facin al pati, però que no juguin amb les institucions", ha lamentat Granados. Una altra possibilitat és configurar una fórmula bicefàlia, amb una part del Govern a Brussel·les i un segon executiu --més gestor-- a Catalunya. La dirigent del PSC creu que això augmentaria el "ridícul" de l'independentisme.



Amenaces del 155

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha titllat de "frívola i inviable legalment" la modificació de la llei de Presidència que JxCat planteja. "Ja advertim que no poden continuar per aquí. Una mesura com aquesta és la que va provocar l'aplicació de l'article 155", ha exposat Fernández.



I ha aprofitat també per recordar que l'acord del Consell de Ministres que va avalar la votació del 155 al Senat diu textualment que "el Parlament seguirà exercint la seva potestat legislativa però no podrà tramitar iniciatives que resultin contràries als principis del 155".

"I aquest Consell de la República és una d'elles, una pràctica il·legal", ha reblat el diputat del PPC, que ha carregat contra "una teoria del legitimisme" que està "destruint les institucions catalanes i posant-les al limb jurídic". "Puigdemont es comença a comportar com els reis sense corona", ha etzibat Fernández.

"Va pel món dient que és un rei, amb les influències carlines que té, i això s'hauria d'acabar", ha sentenciat el diputat del PPC, que ha insistit en la preocupació dels populars catalans pel fet que Puigdemont, JxCat i ERC "semblen entestats dia rere dia a destruir les institucions catalanes".

"Primer amb conductes il·legals que acaben provocant l'aplicació del 155. Segon, amb la paràlisi del Parlament proposant un candidat inelegible. I tercer, amb propostes frívoles i surrealistes com l'assemblea d'electes o aquest Consell de la República", ha enumerat Fernández. Unes propostes que només fan que "deslegitimar i humiliar" el Parlament com a institució, segons els populars.

Notícies relacionades