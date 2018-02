Colau desactiva els portaveus de la PAH i Tanquem els CIEs amb salaris de 51.298,94€

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 14:00 h

Marc Serra Solé i Carlos Macias Caparrós entren a la direcció i l'assessoria de l'alcaldia

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, torna a ser sota el focus de la polèmica després que s'hagi destapat que dues de les veus més discordants de la gestió municipal, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la plataforma Tanquem els CIE, ara tinguin els seus portaveus a sou del govern.

Les dades, que són públiques al portal de transparència de l'Ajuntament , mostren com tant en Serra Solé com en Macias Caparrós tenen una retribució assignada de 51.298,94€, però només el del CIE, Serra Solé, s'aplica el codi ètic de Barcelona en Comú i percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.000 euros, en 14 pagues. Un codi que, ja en el seu moment, elva explicar que era un autèntic mal de cap per a Colau i ple de dubtes , ja que les xifres no quadren. En aquest sentit, també en aquest diari vam explicar com els comuns varen aprofitar la fundació del nou partit, Catalunya en Comú, per apujar-se el sou gairebé a 3.000€ al mes . Xifra molt lluny dels 2.200 que es varen autoexigir en les eleccions municipals del 2015.El cas que ocupa avui l'actualitat municipal esquitxa directament a l'alcaldessa, donat pel fet que Macias és el successor de Colau a la PAH i durant els dos anys de legislatura en algun moment s'ha mostrat crític amb la gestió de l'ajuntament. Marc Serra, per la seva part, és un dels promotors més actius per tancar el CIE de la Zona Franca, una altra promesa electoral que mai s'ha complert.