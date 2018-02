Els Comuns passen la patata calenta a ERC i la CUP

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 16:00 h

Insisteixen que poden proposar un candidat "legítim" alternatiu a Puigdemont

Redacció | La portaveu del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany, ha insistit que ERC i la CUP podrien proposar un candidat "legítim" i alternatiu a Carles Puigdemont per a desencallar la investidura. En una roda de premsa als faristols del Parlament, la dirigent dels comuns ha dit que no seria pas "descabellat" que les forces independentistes pensessin en un altre nom perquè la suma de diputats d'ERC i la CUP (36) és superior a la de JxCat (34).

Així mateix, Alamany ha urgit els tres partits a formar Govern per acabar amb l'aplicació de l'article 155. Pel que fa a la possibilitat de formar un doble executiu -l'un a Brussel·les i l'altre a Catalunya-, la portaveu de CatECP ha reiterat que els "gestos simbòlics" no serviran per superar l'actual situació política.



Alamany, que vol evitar entrar en la "postveritat" de les diverses opcions que es barallen en les negociacions de JxCat, ERC i la CUP per a la investidura, també ha asseverat que cal un executiu que governi des de Catalunya i que sigui "efectiu".



A més, ha especulat que la ciutadania podria no entendre fórmula de tenir dues presidències -una "simbòlica" i una altra "presencial". La portaveu dels comuns ha constatat que cal formar un Govern a Sant Jaume i acabar amb el "descontrol" de la suspensió de l'autogovern i les institucions catalanes. En aquesta línia, ha recordat que des del 18 de desembre que la comissió del Senat que ha de fiscalitzar l'aplicació del 155 no es reuneix.

