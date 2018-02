Puigdemont esclata contra Pedro Sánchez: ''parla amb el teu senyor i tingueu el valor de reactivar l'euroordre''

JCV Sta. Cristina d'Aro Sta. Cristina d'Aro

6 de febrer de 2018, 19.50 h

#1 Escolta nen. Sempre la mateixa cançoneta. No tens res més per dir? Sí, podries dir-me o exposar com ho faràs per cobrar la pensió de jubilat quan arribis a jubilar-te, si hi arribes, perquè amb lo analfabet que demostres ser, de ben segur que no saps que els lladregots pels quals treballes, se'ls han fotut a les butxaques amb la teva permissivitat i la de tots els pocavergonyes que són com tu. Perquè si només cobres per aquests pamflets que escrius aquí dient empre el mateix, demos... Llegir més