Els viatges dels senadors costen més de 1.000 euros al dia

6 de febrer de 2018, 18.55 h

PEPEROS, ANEU BUSCANT, QUE DESFALCS, CORRUPCIONS I MALVERSACIONS COM LES VOSTRES, NO EN TROBAREU. JA PODEU BUSCAR, QUE VOSALTRES US EN EMPORTEU LA PALMA. ARA BE, COM A DISTRACCIO DEL PERSONAL ESPANYOL / ISTA / UNIONISTA QUE US HO CONSENTEIX TOT PER IGNORANCIA SUPINA GRACIES AL VOSTRE "ADOCTRINAMIENTO" O PERQUE SABEN DE ON MÉS PODEN TREURE ELS SEUS SUBSIDIS, SEGURAMENT US DONI RESULTAT. PERO PENSEU QUE NOSALTRES NO SOM CECS NI OBCECATS NI ENS DEIXAREM ESQUILAR MES. AVISO.