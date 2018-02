Ruben Wagensberg reconeix que la Generalitat no té competències per acollir refugiats

El gran defensor d'Évole es contradiu

Al multitudinari concert a favor de l'acolliment de refugiats que es va fer al Palau Sant Jordi tot just fa un any, Jordi Évole va aprofitar el moment que va tenir sobre l'escenari per confondre l'opinió pública i difamar sobre el Govern de la Generalitat, completament independentista i ja amb l'1 d'octubre com a prioritat, amb unes declaracions totalment fora de lloc. Évole va afirmar que "no era un problema de competències sinó un problema d'incompetències" ( veieu-ne el vídeo aquí ).

A l'entrevista, Wagensberg contesta que segueix "completament d'acord amb el que va dir Évole" i que encara ara l'ha hagut de defensar "quan algú de Convergència me'l critica". Però, un cop dit això, immediatament es contradiu: "potser se'n podria matisar que la Generalitat no té competències d'asil per als refugiats, però sí que hi ha hagut moltes incompetències en general dels governs".

Tirar pedres contra la mateixa ERC

Tot i que Esquerra Republicana se n'ha fet un tip de promocionar l'entrevista, ha obviat que el seu diputat diu coses que no deixa el partit en massa bon lloc. Una de les preguntes que ha de respondre és sobre quan "ERC deia que el Govern català no podia fer més del que ja feia".

Wagensberg tora a "matisar" i explica que "hi ha dos vessants en la qüestió dels refugiats. Primer, portar-los fins aquí i acollir-los amb l'estatut de refugiats: en això l'únic que té la clau és l'Estat espanyol i, per tant, el Govern del PP, que és qui ha de signar l'asil, i Catalunya no hi té cap competència. Ara bé, la Generalitat pot fer-hi més? Sí. Com? Primer, pressionant més el Govern espanyol al Congrés i als mitjans de comunicació".

Si toca poder... què farà?

Així respon Wagensberg sobre la possibilitat que tingui algun càrrec al futur Govern: "Intentaré treballar perquè la Generalitat financi un corredor humanitari per als refugiats perquè crec que hi ha possibilitats de tirar-ho endavant. Quan anàvem al Parlament per pressionar i buscar solucions, els partits sempre ens deien que tot era molt complicat. Vull veure ara si era real o una excusa".