Jutgen els líders de PxC acusats d'intent d'homicidi a Anglada el 2014

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 17:30 h

Volien apartar-lo de les eleccions municipals de 2015

Redacció| Aquest dimarts, l'Audiència Provincial de Barcelona acull el judici a l'exregidor de Plataforma per Catalunya a l'Ajuntament de Vic, Joan Carles Fuentes; el secretari general de la formació, Robert Hernando i al portaveu de PxC a l'Ajuntament d'Olot, Ignasi Mulleras. Estan acusats de l'intent d'homicidi (homicidi amb dol eventual en grau de temptativa) del líder del partit, Josep Anglada, el 2014: haurien volgut provocar un accident de trànsit per tal d'apartar-lo de les eleccions municipals del 2015. Degut al càrrec polític d'Anglada durant els fets, també se'ls acusa d'intentar atemptar contra un càrrec públic.

Tot i que el pla, finalment, no es va dur a terme; existeixen converses enregistrades que demostrarien les seves intencions. Per això l'acusació particular vol per Bueno i Hernando 9 anys i mig de presó per intent d'homicidi, danys i lesions i atemptat contra càrrec públic; i tres mesos de presó per Mulleras. El fiscal, en canvi, no veu indicis de delicte i demana absoldre als acusats.