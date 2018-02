Prohibit opinar sobre Felipe VI al CIS

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 20:00 h

La monarquia, la pregunta oblidada al baròmetre mensual des del 2015

Redacció | Fa gairebé tres anys que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va deixar de preguntar sobre la monarquia. Alguns mitjans apuntaven que en aquest últim baròmetre apareixeria la qüestió sobre el paper de Felip VI per la importància de l'actualitat informativa que l'envolta. Però no ha estat així i un cop més, el CIS ha oblidat preguntar a la ciutadania què li sembla la monarquia espanyola.

El CIS evita parlar sobre qualsevol tema relacionat amb el Cap d'Estat des de l'abril de 2015, deu mesos després del nomenament de Felip VI. Amb tot, el baròmetre que recull l'opinió pública sobre diversos assumptes importants per l'Estat i la ciutadania no pregunta sobre la monarquia durant gairebé tot el mandat del successor de Juan Carlos I, tal com informa Público.

L'última vegada que ho va fer, la institució no va sortir massa ben parada. Només el 5,1% li atorgava "molta confiança", mentre que el 21,7% assegurava que no tenia "cap confiança" en la monarquia. En aquell moment es consolidava la caiguda de l'opinió pública sobre el rei i la seva família. Des d'aleshores, no s'ha tornat a preguntar més.

Actualment, l'únic apartat on apareix la monarquia és com a resposta a la pregunta sobre els problemes més importants de l'Estat. Segons Público, el CIS ha evitat explicar per quin motiu s'escullen unes preguntes i no d'altres.

