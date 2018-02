Podemos: el canvi a Espanya s'atura per veure OT

Última actualització Dimarts, 6 de febrer de 2018 20:30 h

Els de Pablo Iglesias banlitzen la política i s'aprofiten d'un programa de masses per atraure el jovent

Gerard Sesé @gerardsese | Podemos, el partit del canvi, de la nova política, de l'esperança catalana, que havia d'aconseguir l'encaix definitiu de Catalunya a l'Estat, la formació lila que havia d'exercir una oposició dura amb la dreta que governa i els seus sequaços al Congreso està paralitzat. El partit que havia de regenerar la política espanyola està aturat, especialment aquests mesos, enganxat al programa de TVE1 Operación Triumfo que, per sort, ahir va acabar.

Podemos ha banalitzat la política i ha usat un programa de masses seguit per centenars de joves espanyols, Operación Triumfo, per a intentar fer-se publicitat. Aquesta seria la principal conclusió després que diferents dirigents del partit lila com Íñigo Errejon o Isabel Franco o, fins i tot, el mateix perfil oficial de Twitter de la formació hagin publicat tuits comentant la gala final d'OT.

Un intent de mostrar una cara amable que se'ls ha girat a les xarxes. Molts usuaris han criticat que el perfil de Podemos es dediqui a comentar el programa i oblidi les seves tasques d'oposició o fins i tot, l'existència de presos polítics al país mentre ells seuen al sofà a veure la tele. Aquests són els tuits més destacats de Podemos parlant d'OT.

Una navarra que emociona a un catalán y a una canaria con un zorongo andaluz de Lorca.

Enhorabuena Amaia por tu victoria, pero sobre todo por mostrar la España que se quiere y que ama su diversidad.#OTFinal pic.twitter.com/fqLc5zudn5 — PODEMOS (@ahorapodemos) 6 de febrer de 2018

Un OT diferente que nos ha enseñado que lo que viene lo hace con valentía y mucho talento. Y una voz todavía más original. Enhorabuena #AmaiaGanadora (@Amaia_ot2017), esa voz ni se compra ni se vende, que siga su camino #OTFinal pic.twitter.com/NGy8bTdlQW — Íñigo Errejón (@ierrejon) 6 de febrer de 2018

Si algo representa esta edición de operación triunfo son sus valores, la empatía, la complicidad, el compañerismo, la diversidad, la defensa de la igualdad de todo género, sexo, identidad y lengua.

Y todo eso es Amaia.

Felicidades #OTFinal pic.twitter.com/mVFR4Cp5tD — Isabel Franco (@IsabelPodemos) 6 de febrer de 2018

