La CUP demana reunions a tres per desencallar la investidura

Evita valorar cap proposta fins que no estigui acordada per JxCat i ERC

Redacció | La CUP ha exigit reunions a tres amb JxCat i ERC per desencallar la investidura i materialitzar la república. D'aquesta manera, la formació anticapitalista tanca la porta a celebrar més reunions bilaterals sobre la investidura, després que els diputats Carles Riera i Vidal Aragonès es reunissin amb Puigdemont, Laura Borràs i Quim Torra a Brussel·les.

La diputada de la CUP Natàlia Sánchez gesticula amb la mà en roda de premsa als faristols del Parlament

"Necessitem claredat", ha assegurat la diputada Natàlia Sánchez aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa als faristols del Parlament, on ha insistit que els anticapitalistes no es pronunciaran sobre la investidura de Puigdemont fins que JxCat i ERC no tanquin entre ells acords "definitius, concrets i ferms".

Tanmateix, la CUP ha asseverat que JxCat va traslladar-los a Brussel·les una proposta per a resoldre l'"atzucac", però que no la faran valorar a la militància fins que aquesta no estigui també acordada amb ERC.

En aquesta línia, Sánchez ha exigit "transparència" als equips negociadors de JxCat i ERC per desencallar la investidura i per a materialitzar la República.

