Podemos, disposat a carregar-se el concert basc de la mà de Cs

Pacten a Astúries portar el sistema econòmic d'Euskal Herria al Tribunal Constitucional

Gerard Sesé @gerardsese | Podemos s'ha tret la careta del tot i acaba de pactar amb Izquierda Unida i Ciudadanos portar al Tribunal Constitucional el sistema econòmic foral basc. Serà possible després que el parlament asturià hagi obert avui la porta al fet que el Govern regional actuï en defensa d'un sistema de finançament autonòmic "just i solidari" i presenti un recurs d'inconstitucionalitat contra els desequilibris i la forma en què s'ha calculat la quota basca per als pròxims cinc anys.

Aquesta és la idea de la proposició no de llei (PNL) presentada per IU i esmenada per Podemos que avui ha vist llum verda al ple de la Junta General del Principado amb el suport de la formació morada i Ciudadanos i l'abstenció dels socialistes, mentre que Fòrum i PP han votat en contra. Aquesta iniciativa era similar a la que tres hores abans havia defensat Ciudadanos que va ser rebutjada perquè en aquest cas la formació lila es va abstenir i només va comptar amb el suport de IU.

La PNL aprovada posa en dubte el mètode seguit per aprovar la quota basca per al quinquenni 2017-2021 i precisa que la manca de transparència en el seu càlcul «i la lògica partidista que subjau en l'acord subscrit entre PNB i PP podrien tenir efectes contraproduents en el manteniment del bé comú, l'interès general i la no discriminació "entre persones i territoris".

Però encara va més enllà i obre la porta a abolir el sistema foral basc i navarrès: en un segon punt, insta el Govern asturià a adoptar "totes les mesures necessàries" perquè es garanteixi "el respecte dels principis constitucionals relatius a la igualtat i l'equitat entre els espanyols".

El portaveu d'IU, Gaspar Llamazares, ha assenyalat que ja són tretze les comunitats autònomes les que han denunciat l'existència d'una sobre finançament al País Basc. Des Podem, Enrique López s'ha mostrat convençut que és possible arribar a un "model just i transparent de finançament" en què el Principat compti amb un finançament també solidari. El diputat de Ciutadans, Armando Fernández, ha dit que cal abordar ja aquest tema perquè "els pobres estan pagant la ronda dels rics des de fa 40 anys" i està darrere del que està passant a Catalunya.

