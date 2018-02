Fúria unionista amb el carnaval de Ribes de Freser per mostrar una escena lèsbica entre Arrimadas i Sáenz de Santamaría

Tal com es pot veure a les dues imatges hi ha dues estàtues de cartró que representen Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos a Catalunya i Soraya Sáenz de Santamaria, vicepresidenta del Gobierno. Les dues, semidespullades i molt caricaturitzades, es troben una al costat de l'altra seminues, només tapades amb un davantal i amb unes escombres entre les cames i un barret punxegut, com si fóssin dues bruixes.

Però el més cridaner és què fan amb l'altra mà on no aguanten les escombres. La de Soraya es fica sota el davantal i acaricia els genitals d'Arrimadas. Si es mira el conjunt artístic i satíric des de darrere, es pot veure perfectament com la de Ciudadanos intrudiex dos dits a Soraya a tall d'acte de sodomització.