RTVE podrà espiar els seus periodistes

En el llistat d'articles que contempla la norma, el més conflictiu és el número vuit, on s'especifica que "la direcció podrà controlar si es fa un ús responsable i correcte dels mitjans i recursos posats a disposició dels treballadors, incloent-hi la supervisió de l'ús del correu electrònic i d'accés a internet durant la jornada laboral".

En declaracions al diari citat, el director legal de la Plataforma en Defensa de la Llibertat de la Informació, Carlos Sánchez Almeida, avisa que aquesta norma "compromet molt seriosament el secret de fonts perquè si els responsables poden saber amb qui parla" el periodista, desapareix, de facto, la reserva de la font.Tanmateix, apunta que es veu molt compromesa la llibertat i el dret d'informació perquè es deixa als periodistes sense la "privacitat necessària que ha d'existir per interrelacionar-se amb les seves fonts".

La sentència estableix que l'empresa només podrà revisar les comunicacions si es comunca als treballadors amb antelació. Per això, Almeida adverteix que aquesta disposició podria complir els requisits perquè amb la seva publicació a la intranet s'està "avisant" als periodistes.

D'altra banda, Almeida explica que aquesta norma neix després d'una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que va limitar el poder de les empreses per revisar les comunicacions dels seus treballadors.

Precisament, els tres Consells d'Informatius de RTVE alerten que la normativa afecta directament a la privacitat de les denúncies sobre males praxis informatives que els hi puguin enviar qualsevol treballador, tal com recull Infolibre.

El punt més polèmic és, sens dubte, que aquest nou reglament xoca amb els drets dels treballadors, que en aquest cas són periodistes. En aquest sentit, s'estaria vulnerant el secret professional de protecció de fonts i el dret a llibertat d'informació, tal com apunta Vertele.

On queda el secret professional?

