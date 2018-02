La premsa espanyola es posa nerviosa amb la investidura de Puigdemont

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU ¿ QUI PAGARA EL LLOGUER DE LA CASA = MANSION QUE A ALQUILADO PUIGDEMONT A WATERLOO ? EN DINERS PÚBLICS .. VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES VOLGUER FER PUIGDEMONT PRESIDENT VOL DIR NO VOLEM FER UN GOVERN CATALÀ QUE TREBALLI PER CATALUNYA ES UNA VERGONYA EL AMPAT ENTRE EL ESPANYOL y EL BARÇA VALVERDE FAS MOLT MALAMENT LES COSES

7 de febrer de 2018, 11.44 h

2 ) ¿ PER QUÈ PENSAS NO DEIXEN FER UN REFERENDUM PER LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA ?



Per que EL ESTAT ESPANYOL Sera cruel i molt dolent pero no es res Tonto SI PERMITIERA FER EL REFERENDUM



EL EFECTE DOMINO Seria FATAL PER ESPANYA i hasta per LA UNIO EUROPEA Per aixo FRENEN



EL REFERENDUM Haspiracions INDEPENDENTISTAS A CATALUNYA AIXIS FAN un AVIS a altres



EL DIARI EL PUNT AVUI ¿,,Per que no deixen sortir a JORDI SANCHEZ DE LA PRESÓ ? És fac... Llegir més