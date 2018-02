Elsa Artadi: ''El Gobierno està contra les cordes, rebentant des de dins''

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 09:30 h

La portaveu de 'Junts per Catalunya' reivindica la figura de Puigdemont com a president més enllà del simbolisme

Redacció| "El govern espanyol està contra les cordes, rebentant des de dins el propi Estat de Dret". Són paraules de la portaveu de 'Junts per Catalunya', Elsa Artadi, al programa 'Els Matins' de TV3; on ha defensat la legitimitat de la investidura de Carles Puigdemont i ha avançat que és probable que demà es pugui presentar públicament un acord.

Sobre l'ajornament del ple que havia de fer-la possible el passat 30 de gener i les discrepàncies amb 'Esquerra Republicana' arran d'aquest fet, Artadi ha fet una crida a la unitat de l'independentisme -"el govern espanyol vol que estiguem desunits"- i ha insistit que "hi ha fórmules" per a poder investir el candidat de la seva formació.



Amb tot, ha descartat la idea més repetida durant els darrers dies -emprar l'Assemblea d'Electes per a investir Puigdemont- atorgant al Parlament plena sobirania. "Volem investir Puigdemont i que pugui governar des del Palau. En cap cas volem que sigui simbòlic", ha dit també per rebutjar la proposta d'ERC sobre un Govern simbòlic a l'exili i un d'executiu a Barcelona. Artadi ha apostat, doncs, per un Govern de perfil polític i ha descartat un de perfil tècnic.



En aquest sentit, però, ha reconegut que no hi ha "garanties" que l'Estat "no recorrerà la investidura de Puigdemont". Tot i que Artadi no ha avançat quan serà el ple d'investidura, ha dit que possiblement no es podrà celebrar la setmana que ve tenint en compte que l'acord podria comportar modificacions legals i això suposa complir uns terminis parlamentaris. Amb tot, ha criticat que "no tirar-lo endavant" amb urgència està "allargant el 155".