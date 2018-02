Aquests són els diputats més rics del parlament

Última actualització Dimecres, 7 de febrer de 2018 10:30 h

Ciudadanos, socialistes i populars lideren el rànking

Redacció | Abans d'entrar, els diputats del Parlament estan obligats a fer la seva tradicional declaració de béns quan accepten l'acta parlamentària i també quan la retornen. Cases, plans de pensions, fons d'inversions i fins i tot comptes bancaris.

I qui són els que tenen més patrimoni? Segons la mateixa web de la Cambra catalana, i recull el Crónica Global, són el diputat de Ciudadanos Javier Rivas (1.869.057 €), els socialistes Assumpta Escarp (1.479.543 €) i Miquel Iceta (864.907 €) i el líder del PP català Xavier García Albiol (1.161.000 €).

Per la seva banda, del costat independentista s'hi troben els diputats d'ERC Ernest Maragall (1.03.012 €) i Raül Romeva (579.649 €), i també el de JxCATJosep Rull (890.633 €).



Els béns de Cs i PSC

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha declarat un habitatge per valor de 93.000 euros i un pàrquing de 15.000 euros. Ambdós adquirits l'any passat. A més, té 19.500 euros al banc i uns 4.220 euros en accions. Arrimadas també té un crèdit de 2.222 euros.

Per altra banda, el portaveu adjunt de Cs, Fernando de Páramo, va comprar una habitatge de 630.000 euros el 2014 al 50% i un pàrquing, repartit amb una altra persona per 25.000 euros. Acumula 37.000 euros en un compte corrent, 1.000 euros en accions, 20.000 en fons d'inversió i una tercera part d'un pla de pensions de 57.000 euros. Té un Volkswagen Golf, que encara està pagant, i un préstec personal de 27.300 euros.

Per la seva banda, el líder socialista, Miquel Iceta, disposa de dos habitatges (570.000 euros) i la meitat d'un altre immoble urbà (15.221,4 euros). A més, declara 22.861,53 euros en comptes corrents i títols per valor de 130.658,22 euros de la societat Prom. Declara també altres valors immobiliaris (116.167,21 €), un cotxe de segona mà, obres d'art (10.000) i crèdits pendents que sumen 261.000 euros.



El cas d'Albiol

Pel que fa als populars, Alejandro Fernádez té una habitatge de 95.000 euros amb una hipoteca pendent de 27.000 euros. També ha declarat 32.000 euros al banc i un cotxe.

Però el líder del PPC és qui té una declaració més llarga. Xavier García Albiol ha declarat tres habitatges, una d'elles al 50% per 850.000 €, tres pàrquings (un al 50%) per 45.000 € i un altre tipus d'immoble al 50% per 3.000 euros. A la seva llibreta consten 120.000 euros, un veler i un cotxe. I també un préstec. Ni més ni menys que de 283.000 euros.

